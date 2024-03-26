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Харків був атакований «Шахедами» – є влучання

Ірина Луцак
glavcom.ua
Харків був атакований «Шахедами» – є влучання
Приліт одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі
фото з відкритих джерел

Сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників

Уночі Харків був знову атакований ворожими БПЛА, наразі триває огляд місць влучання.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – йдеться у повідомленні.

Крім того очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі зазначає, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

Як повідомлялося раніше, у Харкові пролунав вибух, є інформація про атаку «Шахедів». Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

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Теги: безпілотник обстріл Харків

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