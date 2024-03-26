Харків був атакований «Шахедами» – є влучання

Приліт одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі

Сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників

Уночі Харків був знову атакований ворожими БПЛА, наразі триває огляд місць влучання.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – йдеться у повідомленні.

Крім того очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі зазначає, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

Як повідомлялося раніше, у Харкові пролунав вибух, є інформація про атаку «Шахедів». Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.