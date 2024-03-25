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Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Франція оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки
У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза
фото з відкритих джерел

У країні було оголошено надзвичайну ситуацію

Після стрілянини у концертному залі поблизу Москви Франція вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Про це повідомив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке увечері 24 березня скликав президент Еммануель Макрон.

У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза, тому в країні було оголошено надзвичайну ситуацію.

«Із огляду на загрози, які стоять над нашою країною та на те, що «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Москві, ми вирішили підвищити рівень терористичної загрози до найвищого рівня: надзвичайна ситуація», ‒ додав Атталь.

Востаннє Франція підвищувала рівень загрози до максимального у жовтні минулого року після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

А в ніч на 25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

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Теги: теракт Франція

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