ФСБ вперше офіційно звинуватила Україну в причетності до організації теракту під Москвою

Росія знала про підготовку терактів у Москві заздалегідь

Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) заявила, що терористи після вчиненого теракту у «Крокус Сіті Хол», планували перейти російсько-український кордон і мали контакти на українській стороні. Про це пише російське видання ТАСС.

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«Після вчинення теракту злочинці намагалися сховатися, рухаючись на машині в бік російсько-українського кордону. Намірювалися перетнути російсько-український кордон, вони мали відповідні контакти на українському боці», – заявили у ФСБ.

Федеральна служба безпеки зазначає, що у результаті дій спецслужб і правоохоронних органів затримано 11 осіб, зокрема четверо терористів, які безпосередньо брали участь в здійсненні теракту в «Крокусі», триває подальша робота над виявленням пособницької бази. До того ж у Брянській області були затримані четверо терористів. Зараз вони транспортуються до Москви.

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ФСБ зазначає, що триває робота з виявлення усіх обставин теракту. Вже встановлено, що теракт був ретельно спланований. Зброя, яку використовували терористи, була заздалегідь приготована в таємнику.

Розслідування теракту триває.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

До того ж у мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення «Крокус Сіті Хол». Судячи зі знімків, дах над залом, де були люди, завалився, рятувальники досі розбирають завали.