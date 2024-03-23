Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»

Роман Власов: Вороги безжальні та готові вбивати! Але ми відповімо єднанням!

Дворазовий олімпійський чемпіон та довірена особа російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ Роман Власов заявив, що теракт в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою є «жорстокою помстою за підтримку Донбасу».

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«Сталася трагедія! І немає жодного виправдання злу! Зрозуміло, що ворог не зупиниться ні перед чим! Теракт – це жорстока помста всім нам за підтримку Донбасу. Упевнений, сьогодні вся країна тужить через те, що сталося! Не передати словами біль та співчуття! Вороги безжальні та готові вбивати! Але ми відповімо єднанням! Ми разом! І в цьому наша сила!», – заявив Власов.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

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Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Унаслідок стрілянини в «Крокус Сіті Холі» загинули щонайменше 93 людини. Ця цифра ще не остаточна.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.