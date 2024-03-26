Відновлено електропостачання на Донеччині: майже 50 тис. сімей отримали світло

Минулого тижня ворожі напади на енергетичну інфраструктуру стали найбільш масштабними за останній період

Електропостачання було відновлено у 32 населених пунктах Донецької області

На Донеччині відновлено електропостачання в 32 населених пунктах. Відтак, майже 50 тисяч родин мають доступ до електроенергії. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією, у Донецькій області після тижня роботи фахівці з електроенергетики змогли відремонтувати низку пошкоджень в системі електропостачання, повернувши світло до 32 населених пунктів області.

Це означає, що 48072 сім'ї знову мають доступ до електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого тижня ворожі напади на енергетичну інфраструктуру стали найбільш масштабними за останній період. Об'єкти, пов'язані з генерацією, передачею та розподілом електроенергії, були серйозно пошкоджені, що вимагало обмеження споживання енергії. Зокрема, у Донецькій області були негайно введені тимчасові відключення світла для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у Хмельницькій області станом на вечір 25 березня фіксують суттєве зростання навантаження на електромережі. Задля його зменшення запроваджено графік погодинних відключень.

Як повідомлялося раніше, зранку 22 березня російські загарбники здійснили масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.