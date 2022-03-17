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    Події в Україні

    Вночі окупанти розбомбили школу на Харківщині (фото, відео)

    У результаті обстрілу школа в Мерефі зруйнована - Вночі окупанти розбомбили школу на Харківщині (фото, відео)
    У результаті обстрілу школа в Мерефі зруйнована
    фото: Труха/Telegram

    Наслідки нічного обстрілу Мерефи жахливі

    У ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа. Про це повідомляється у соцмережі.

    Російські окупанти обстріляли центр міста Мерефа.

    У мережі опублікували кадри з наслідками нічного обстрілу Мерефи.

    Інформація про постраждалих з'ясовується.

    Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

    Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Теги: пожежа росія окупанти війна школа обстріл Харківщина #stoprussia
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    Вночі окупанти розбомбили школу на Харківщині (фото, відео)