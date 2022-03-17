Вночі окупанти розбомбили школу на Харківщині (фото, відео)
Наслідки нічного обстрілу Мерефи жахливі
У ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа. Про це повідомляється у соцмережі.
Російські окупанти обстріляли центр міста Мерефа.
У мережі опублікували кадри з наслідками нічного обстрілу Мерефи.
Інформація про постраждалих з'ясовується.
Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.
Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.
Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.