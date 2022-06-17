Окупанти нищать Луганщину: є загиблі та поранені (фото)

Рашисти знову обстріляли сєвєродонецький «Азот»

Російські війська продовжують атакувати території України. Під обстріл минулої доби знову потрапила Луганщина. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Кількість обстрілів з боку російської армії зростає щодня. Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей», – йдеться в повідомленні.

Ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька – це мати із сином. Крім того, в Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком.

«Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної «Азоту». Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів», – зазначив Гайдай.

За минулу добу росіяни застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки. Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці. Тривають бойові дії в Сєвєродонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов.

Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.