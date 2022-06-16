  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти завдали авіаудару по Лисичанську: є загиблі та поранені
рус
    Події в Україні

    Рашисти завдали авіаудару по Лисичанську: є загиблі та поранені

    Рашисти завдали авіаудару по Лисичанську: є загиблі та поранені
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    У місті розбирають завали

    Російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали», – написав Гайдай.

    Сьогодні стало відомо, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки

    Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

    Читайте також: Ракетний удар по Сумщині, обстріл Миколаєва. Ситуація в регіонах на ранок 16 червня

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти завдали авіаудару по Лисичанську: є загиблі та поранені