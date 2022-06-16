Луганщина: Гайдай оприлюднив наслідки двох авіаударів по Лисичанську (фото, відео)

Рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян

Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян. Також росіяни обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася його руйнація.

«Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працює особовий склад пожежно-рятувального підрозділу ДСНС області», – повідомив Гайдай.

Сьогодні стало відомо, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.