Рашисти палять села на Луганщині: Гайдай розповів деталі (фото)

У Гірському за день пошкоджено 12 будинків

Окупанти продовжують обстрілювати територію України. Щодня під обстріл попадає Луганщина. Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. Про це повідомив голова місцевої ОДА Сергій Гайдай.

«Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Всі пам’ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не поодинокий випадок – росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні і школи – і пішли далі», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

«Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області», – зазначив Гайдай.

Вчора рашисти знову вдарили про території «Склопластику» та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

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