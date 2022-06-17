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    Події в Україні

    Евакуація з «Азоту» у Сєвєродонецьку неможлива – Гайдай

    Рашисти не припиняють вогонь - Евакуація з «Азоту» у Сєвєродонецьку неможлива – Гайдай
    Рашисти не припиняють вогонь
    фото з відкритих джерел

    Місто не заблоковане, однак постійно обстрілюється

    Фізично вибратися з території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. Тож евакуювати людей немає можливості. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

    В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.

    Вихід із комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

    «Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися», – написав Гайдай.

    Тим часом Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

    Як відомо, на «Азоті» через обстріли заблоковані майже 600 людей.

    Нагадаємо, Окупанти нищать Луганщину: є загиблі та поранені (фото). Рашисти знову обстріляли сєвєродонецький «Азот».

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    Теги: росія окупанти війна Україна місто окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Евакуація з «Азоту» у Сєвєродонецьку неможлива – Гайдай