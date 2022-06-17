Евакуація з «Азоту» у Сєвєродонецьку неможлива – Гайдай
Місто не заблоковане, однак постійно обстрілюється
Фізично вибратися з території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. Тож евакуювати людей немає можливості. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.
Вихід із комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.
«Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися», – написав Гайдай.
Тим часом Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.
Як відомо, на «Азоті» через обстріли заблоковані майже 600 людей.
Нагадаємо, Окупанти нищать Луганщину: є загиблі та поранені (фото). Рашисти знову обстріляли сєвєродонецький «Азот».