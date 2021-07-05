Навчання Sea Breeze 2021: занепокоєна Росія посилює угруповання кораблів у морі
До складу будуть додані ракетний крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен»
Військові РФ мають намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021. До складу будуть додані ракетний крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен». Про це повідомляє пресцентр Міноборони РФ.
Відомо, що ці кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі. Згодом вони направляться до пункту постійного базування - в анексований Крим, а саме до м. Севастополь.
«Після прибуття екіпажі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, посольство Росії в Вашингтоні закликало США відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У російському посольстві вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».
Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.
Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.
Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.