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    Навчання Sea Breeze 2021: занепокоєна Росія посилює угруповання кораблів у морі

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    Кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі - Навчання Sea Breeze 2021: занепокоєна Росія посилює угруповання кораблів у морі
    Кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі
    Фото: function.mil.ru

    До складу будуть додані ракетний крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен»

    Військові РФ мають намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021. До складу будуть додані ракетний крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен». Про це повідомляє пресцентр Міноборони РФ.

    Відомо, що ці кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі. Згодом вони направляться до пункту постійного базування - в анексований Крим, а саме до м. Севастополь.

    «Після прибуття екіпажі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, посольство Росії в Вашингтоні закликало США відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У російському посольстві вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».

    Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

    Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

    Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

    «Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.
    Теги: Крим Міноборони Севастополь Міноборони РФ військові навчання військові Україна Сі Бриз-2020
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    Навчання Sea Breeze 2021: занепокоєна Росія посилює угруповання кораблів у морі