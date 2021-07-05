«Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі

У маневрах взяли участь американський есмінець, румунський і болгарський корвети

В Одесі в межах морського компонента навчань «Сі Бриз – 2021» провели маневрування кораблів і відбивали «атаки» швидкісних катерів. Про це інформує Depo.

У цих маневрах взяли участь американський есмінець, румунський і болгарський корвети.

«В рамках першого етапу морської фази військових навчань «Сі Бриз-2021» моряки відпрацьовували такі завдання, як буксирування аварійного судна, формування ордерів кораблів, висадка доглядових груп, передача сигналів і контроль цивільного судноплавства», – йдеться в повідомленні.

Також відбулися навчальні стрільби. Військові відпрацювали елемент відбиття умовної атаки швидкісних маломірних катерів.

Додамо, що сьогодні в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

Читайте також: