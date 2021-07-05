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    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі

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    Військові відпрацювали елемент відбиття умовної атаки швидкісних маломірних катерів - «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    Військові відпрацювали елемент відбиття умовної атаки швидкісних маломірних катерів
    Фото з відкритих джерел

    У маневрах взяли участь американський есмінець, румунський і болгарський корвети

    В Одесі в межах морського компонента навчань «Сі Бриз – 2021» провели маневрування кораблів і відбивали «атаки» швидкісних катерів. Про це інформує Depo.

    У цих маневрах взяли участь американський есмінець, румунський і болгарський корвети.

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    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі
    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі

    «В рамках першого етапу морської фази військових навчань «Сі Бриз-2021» моряки відпрацьовували такі завдання, як буксирування аварійного судна, формування ордерів кораблів, висадка доглядових груп, передача сигналів і контроль цивільного судноплавства», – йдеться в повідомленні.

    Також відбулися навчальні стрільби. Військові відпрацювали елемент відбиття умовної атаки швидкісних маломірних катерів.

    Додамо, що сьогодні в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

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    Теги: окупанти Чорне море Одеса навчання українські моряки
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    «Сі Бриз – 2021»: як в Одесі відбуваються навчання на морі