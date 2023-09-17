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Відео, від якого розривається серце: дівчинка розплакалася перед руїнами свого дитсадка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відео, від якого розривається серце: дівчинка розплакалася перед руїнами свого дитсадка
Маленька Маша засмутилася через зруйнований дитсадок
фото: скріншот із відео

Російські терористи завдали удару прямо по будівлі дошкільного закладу

Мережу розчулило відео з реакцією маленької дівчинки, яка побачила, на що росіяни перетворили її дитячий садок. Під'їжджаючи до зруйнованої будівлі, дитина, не стримуючи емоцій, розплакалася. Кадри опублікував у Telegram блогер Максим Мирович.

Батьки запитали, у чому причина такої її реакції, і дівчинка відповіла, що плаче через те, що її садочка більше немає.

Вона попросила зупинитися і вийти, щоб ще раз подивитися на руїни.

На кадрах видно, що російські терористи завдали удару прямо по будівлі дошкільного закладу. Внаслідок удару від дитсадка залишилося лише кілька стін.

Крім того, окупанти не залишили жодного живого місця від майданчика, де грали діти. Замість гойдалок – лише розкидані дошки.

«Відео, від якого розривається серце. Маленька українська дівчинка Маша побачила свій зруйнований дитячий садок, до якого вона ходила до нападу воєнних злочинців на її країну», – написав блогер.

Нагадаємо, увечері 4 вересня російські окупаційні війська скинули дві авіабомби на Харківщині. Є влучання у дитячий садок.

Також уранці 23 серпня російські загарбники завдали авіаудару по Херсону. Внаслідок чого виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені.

Теги: окупанти Telegram дитячий садок блогер руїни відео росіяни дитина

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