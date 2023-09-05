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Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото)
По населеному пункту було випущено дві керовані авіабомби, внаслідок чого зруйновано будівлю дитячого садка поруч з місцевою школою
фото: Олег Синєгубов/Телеграм

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа

Ввечері 4 вересня російські окупаційні війська скинули дві авіабомби на Харківщині. Є влучання у дитячий садок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Чернещина (Ізюмський район) близько 21:30.

По населеному пункту було випущено дві керовані авіабомби, внаслідок чого зруйновано будівлю дитячого садка поруч з місцевою школою. «Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото) фото 1

Загалом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото) фото 2

Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп’янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Окрім цього, близько 12:00 біля с. Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не зазнав.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: пожежа окупанти трактор дитячий садок інфраструктура населення Олег Синєгубов ворог Харківщина обстріл

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