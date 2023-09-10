Пошкоджено школу, дитсадок та лікарню: Київщина оговтується від нічної атаки

У багатьох будинках на Київщині після нічної атаки повилітали вікна

Наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир

Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. 1 людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми. Таку інформацію станом на 14:30 годину 10 вересня подає Київська обласна військова адміністрація.

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«Зростає кількість пошкоджених обʼєктів: наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках. Вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають», – ідеться у повідомленні.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна і двері.

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До заміни віконних конструкцій уже оперативно долучився міжнародний фонд GEM.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Уламки дронів упали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.