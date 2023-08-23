Авіаудар по Херсону: загорівся дитсадок

Мрочко також уточнив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів

У результаті ворожого обстрілу поранень зазнали шестеро людей

Сього вранці 23 серпня російські загарбники завдали авіаудару по Херсону. Внаслідок чого виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі, є поранені. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Знову ворог завдав черговий масований обстріл нашої громади! Унаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння оперативно залучено три одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. У результаті підступного ворожого обстрілу поранень зазнали шестеро людей», – зазначив начальник ОВА.

Мрочко також уточнив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

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Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень різної ступені важкості.

Як повідомлялося, у середу, 23 серпня, вранці російські окупанти розпочали обстріл Херсона. Під вогнем ворога опинився центр міста.

Триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.