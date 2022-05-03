Викрадений ексмер Херсона пояснив окупантам, хто такий Шухевич

Триває 69-й день повномасштабної війни Росії проти України

Російські окупанти намагаються використати колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка у своїй пропаганді.

В окупантів нічого не вийшло, адже чоловік, не дивлячись на те, що перебуває в полоні рашистів, відмовився назвати Шухевича пособником німецьких нацистів.

«Шухевич – Герой України. Він воював проти нацистів, на боці української держави», – прямо заявив Миколаєнко, не дивлячись на кволі спроби російського журналіста переконати його в зворотньому.

Нагадаємо, 30 квітня в Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

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