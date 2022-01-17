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    У Києві з’явилася станція імені Романа Шухевича

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    Наказ про перейменування зупинки був ухвалений 4 січня - У Києві з’явилася станція імені Романа Шухевича
    Наказ про перейменування зупинки був ухвалений 4 січня
    фото: з відкритих джерел

    Також перейменовано зупинку тролейбусів та автобусів «Станція «Генерала Ватутіна»

    У Києві на Троєщині станцію швидкісного трамваю «Генерала Ватутіна» перейменували на честь політики і державного діяча Романа Шухевича. Про це йдеться в наказі №Н-2 від 4 січня 2022 року директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандібора.

    У документі повідомляється, що трамвайну станцію «Генерала Ватутіна» ухвалено перейменувати на честь Романа Шухевича.

    Разом з цим було прийнято рішення перейменувати зупинку «Станція «Генерала Ватутіна» автобусних маршрутів загального користування у звичайному режимі руху №№27, 73, 100, 101, 114 та тролейбусних маршрутів №№29, 30, 31, 47 на зупинку «Станція в обох напрямках».

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    Теги: Київрада КМДА кияни вулиця
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    У Києві з’явилася станція імені Романа Шухевича