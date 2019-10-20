Відома блогерка загинула у жахливій аварії під Києвом (фото)
41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні
На Гостомельській трасі в Києві в результаті ДТП загинула блогерка-мотоцикліст Олена Кузавіні.
Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.
Стверджується, що дівчина-водій мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.
Подробиці трагедії з’явилися на сайті поліції Києва.
Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл BMW. 41-річна водійка мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку. Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.
На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.
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