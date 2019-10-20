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    Події в Україні

    Відома блогерка загинула у жахливій аварії під Києвом (фото)

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    Відома блогерка загинула у жахливій аварії під Києвом (фото)
    Фото: Олена Кузавіні / Instagram, kuzavini

    41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні

    На Гостомельській трасі в Києві в результаті ДТП загинула блогерка-мотоцикліст Олена Кузавіні.

    Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

    Стверджується, що дівчина-водій мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.

    Подробиці трагедії з’явилися на сайті поліції Києва.

    Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл BMW. 41-річна водійка мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку. Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.

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    На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.

    Нагадаємо, засуджені за вчинення смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не провели добровільне відшкодування потерпілим, не зважаючи на відповідне рішення суду.

    Як повідомлялося, у Черкасах на вулиці Гагаріна в результаті ДТП у суботу ввечері постраждали дві жінки і трирічна дівчинка.

    ДТП Київщина мотоцикл
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