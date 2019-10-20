Відома блогерка загинула у жахливій аварії під Києвом (фото)



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Фото: Олена Кузавіні / Instagram, kuzavini

41-річна пілот мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні

На Гостомельській трасі в Києві в результаті ДТП загинула блогерка-мотоцикліст Олена Кузавіні.

Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

Стверджується, що дівчина-водій мотоцикла влетіла в легковий автомобіль і померла від отриманих травм дорогою в лікарню.

Подробиці трагедії з’явилися на сайті поліції Києва.

Так, водій легковика Volkswagen їхав по шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину в задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл BMW. 41-річна водійка мотоцикла від отриманих травм померла в лікарні. У водія легковика медики діагностували струс мозку. Правоохоронці відкрили за фактом аварії кримінальне провадження. Обставини і причини аварії встановлюються.

На блог Кузавіні в Instagram підписані понад 75 тисяч фоловерів.

Нагадаємо, засуджені за вчинення смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не провели добровільне відшкодування потерпілим, не зважаючи на відповідне рішення суду.

Як повідомлялося, у Черкасах на вулиці Гагаріна в результаті ДТП у суботу ввечері постраждали дві жінки і трирічна дівчинка.