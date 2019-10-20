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    Кримінал

    Смертельна ДТП у Харкові: адвокат потерпілих розповіла про цинізм Зайцевої та Дронова

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    Геннадій Дронов та Олена Зайцева - Смертельна ДТП у Харкові: адвокат потерпілих розповіла про цинізм Зайцевої та Дронова
    Геннадій Дронов та Олена Зайцева

    Фігуранти резонансної ДТП у Харкові не виплатили компенсації потерпілим

    Засуджені за вчинення смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не провели добровільне відшкодування потерпілим, не зважаючи на відповідне рішення суду.

    Про це повідомила у Facebook адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

    «Виконавчі листи нами отримано, направлено на виконання. У відношенні Дронова виконавче провадження вже відкрите, по виконавчому провадженню Зайцевої ще інформації немає», - зазначила вона.

    Заяви про виплату страхового відшкодування були спрямовані страховим компаніям обох засуджених, проте досі ані жодної виплати, ані рішення щодо розгляду документів немає.

    «Будемо звертатися з адвокатськими запитами про стан розгляду заяв і в разі відмови - до суду», - написала Матвєєва.

    Нагадаємо, засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

    Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

    Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

    У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.

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