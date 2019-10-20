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    Події в Україні

    У Черкасах в ДТП постраждали дві жінки і трирічна дитина

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    Одна з іномарок після ДТП - У Черкасах в ДТП постраждали дві жінки і трирічна дитина
    Одна з іномарок після ДТП
    Фото: Патрульна поліція Черкаської області

    Водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Subaru Forester

    У Черкасах на вулиці Гагаріна в результаті ДТП у суботу ввечері постраждали дві жінки і трирічна дівчинка.

    Про це повідомила пресслужба обласної патрульної поліції.

    «За словами свідків, водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Subaru Forester. На час скоєння ДТП в останньому транспортному засобі знаходилися дві жінки, 1962 і 1994 народження, а також малолітня дитина, дівчинка 2016 народження. Їх госпіталізували до 3-ї міської лікарні», - йдеться в повідомленні.

    У поліції зазначили, що водії в дорожній аварії не травмувалися.

    Нагадаємо, вчора на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського.

    ДТП Черкаси діти водій автомобіль
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