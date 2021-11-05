Відсторонення від роботи через відмову від вакцинації: чи будуть оплачувати лікарняні

Факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній, – попередили у Фонді соціального страхування

У разі відсторонення працівника від роботи через відмову від вакцинації, лікарняні за цей період не підлягають оплаті. Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків, пояснили у Фонді соціального страхування.

«Допомоги по тимчасовій втраті працездатності у вказаному випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній», – повідомили в Соцстраху.

Нагадаємо, перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 4 жовтня 2021 року № 2153.

Так, на період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням від Covid-19 підлягають працівники:

– центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1096, з 08 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, щодо яких визначена обов’язковість профілактичних щеплень проти Сovid-19, і які відмовились або ухиляються від їх проведення. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок.



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