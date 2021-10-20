Кабмін врегулював роботу центрів вакцинації у «червоних» регіонах

МОЗ наголошує: лише вакцинація може врятувати людину від смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби

Рішенням уряду передбачено зміни, які дозволять роботу центрів вакцинації на «червоному» рівні

Центри вакцинації проти Covid-19 будуть працювати у регіонах, де встановили «червоний» рівень епіднебезпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду у середу, 20 жовтня. Цим рішенням передбачено зміни, які дозволять роботу центрів вакцинації на «червоному» рівні.

«Не перестаємо переконувати: лише вакцинація може врятувати людину від смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Мешканцям тих областей, які перебувають на жовтому рівні, раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили «червоний» рівень, вже доводять: як тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало. Тому прошу: не нехтуйте своїм життям та здоров’ям, подумайте про близьких, захистіть не лише себе, а й рідних від ризику програти у боротьбі із коронавірусної хворобою», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Графіка: МОЗ

Як відомо, мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації (фото).

Зокрема, у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу

До слова, вчора українці зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу.

Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.