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Військові показали, як виглядає Велика Новосілка – одна з гарячих точок Донеччини (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові показали, як виглядає Велика Новосілка – одна з гарячих точок Донеччини (відео)
У квітні половина будинків у Великій Новосілці було знищено
фото: Національна поліція України

Росіяни цілодобово хаотично обстрілюють селище  з артилерії, танків і РСЗВ

Українські військові, які тримають оборону селища Велика Новосілка у Донецькій області, показали, як наразі виглядає населений пункт. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За словами військовослужбовця Національної гвардії України з позивним «Амір», селище Велика Новосілка є однієї з гарячих точок у Донецькій області.

Російська армія неодноразово намагалась штурмом взяти населений пункт, проте всі атаки були відбиті українськими військовими. З того часу окупанти перейшли до тактики терору, а саме регулярних обстрілів селища.

«Росіяни здійснюють цілодобові хаотичні обстріли з артилерії, танків і РСЗВ житлових кварталів Великої Новосілки. Прицільно знищують об’єкти життєзабезпечення міста», – ідеться у повідомленні.

За словами військових, майже всі цивільні покинули селище, а ті хто залишився, приймають рішення про евакуацію, після влучань снарядів у їх будинки.

Нагадаємо, що ще у квітні половина будинків у Великій Новосілці було знищено.

Як відомо, триває сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Зберігається загроза ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

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