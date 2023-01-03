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Військовий експерт озвучив основні задачі росіян на цей рік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий експерт озвучив основні задачі росіян на цей рік
Наступного року росіяни не штурмуватимуть великі українські міста, вважає військовий експерт
фото з відкритих джерел

Чи підуть росіяни у наступ на Київ та Дніпро?

Росіяни цього року продовжать штурмувати Бахмут, намагатимуться витіснити Збройні сили з Луганської області, а ось проводити операції на заході України навряд чи наважаться. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член Чеської асоціації міжнародних досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Найбільш очевидний варіант – це спроба таки прорвати оборону Збройних сил України під Бахмутом, вийти на оперативний простір у частину Донецької області, яка не окупована. Але там росіяни натраплять на інші укріплені міста та населені пункти: Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Сіверск. Якщо фронт буде прорвано, значить вестиметься наступ у цих напрямках. Та я думаю, що цей наступ буде невдалим», – прогнозує експерт.

Що ж до Луганщини, то тут окупанти намагатимуться відсунути ЗСУ від Сватове – Кремінна, вважає Юрій Федоров. Далі є два найбільших питання: чи зосереджуватимуть росіяни сили у Запорізькій області для прориву на Запоріжжя та Дніпро і чи підуть вони у наступ на північному сході країни.

«Я не бачу для них шансів на успіх ні щодо Києва, ні щодо Харкова, Чернігова чи Сум. У лютому-березні Чернігів росіяни так і не змогли взяти, хоча дуже хотіли. Штурм великих міст – це дуже важка операція, яка може призвести до дуже важких втрат. Росіяни на це були нездатні тоді і я впевнений, що вони не можуть бути здатними і сьогодні», – каже фахівець.

Що ж до наступу на захід України, то тут на заваді ворогу стануть фізико-географічні умови. Спочатку це прип'ятські болота, потім заболочена місцевість, де маса річок, це територія, вкрита лісами практично аж до польського кордону.

Військовий експерт озвучив основні задачі росіян на цей рік фото 1

«Інститут вивчення війни кілька опублікував карту, на якій були показані заболочені та водні місцевості. Я думаю, що наступ з Білорусі на Луцьк чи Рівне буде провалено навіть через один цей чинник», – підсумував Юрій Федоров.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів, аби знову піти на Київ. Також він не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче. 

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