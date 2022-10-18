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Військовий експерт спрогнозував, який напрямок стане ключовим на фронті 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Військовий експерт спрогнозував, який напрямок стане ключовим на фронті 
ЗСУ готуються звільняти Херсонщину та Запоріжжя 
фото: Генштаб

Окупанти на півдні зазнають втрат і намагаються перегрупуватися

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що на півдні російські окупаційні війська переходять до оборони. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Південний напрямок стане ключовим на нашому фронті. Перетягування мобілізованих на південь свідчить про те, що росіяни зазнають втрат на південному напрямку. У них там некомплект і вони потребують часу для поповнення своїх підрозділів», – зазначив Кузан.

За його словами, росіяни намагаються розташувати на південному напрямку зенітно-ракетні комплекси, щоб стабілізувати ситуацію. 

«Це свідчить про те, що ми маємо перевагу в авіації на півдні. Саме на півдні українська авіація найбільш залучена для прикриття наших наземних сил», – зауважив Кузан. 

Нагадаємо, начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що зараз в окупованому місті перебувають понад 20 тис. озброєних російських військових. Тим часом місцеві жителі спостерігають активну евакуацію як військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

Як відомо, офіцер Руху Опору «Вільна Україна» Нестор Воля зауважив, що ЗСУ на півдні методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника. За його словами, коли на Херсонщині росіяни заглушили зв’язок, у цей момент відбувалися ворожі рухи з Кримського напрямку та навпаки.

Крім того, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: авіація росіяни Херсонщина

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