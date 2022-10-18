Зенітники приземлили на Херсонщині російський штурмовик
Ворожий Су-25 збито в Бериславському районі
Сьогодні, 18 жовтня, Збройні сили України знищили на Житомирщині російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
«18 жовтня, близько 09:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25. Смерть російським окупантам», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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