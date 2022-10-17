Офіцер спрогнозував хороші новини з Херсона

Незабаром місто буде оточене українськими військами

Офіцер Руху Опору «Вільна Україна» Нестор Воля зауважив, що ЗСУ на півдні методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Наповнюємо лікарні Херсона пораненими росіянами й цілком зрозуміло, що незабаром Херсон буде оточений нашими військами», – наголосив Воля.

За його словами, коли на Херсонщині росіяни заглушили зв’язок, у цей момент відбувалися ворожі рухи з Кримського напрямку та навпаки.

«Але у них уповільнена логістика. Коли відновився зв’язок, то ротаційні рухи зменшилися. Росіяни мають проблеми з постачанням боєкомплектів, їжі та забезпечення. До зими вони не готові, моральний стан російських військ падає», – підкреслив Воля.

Крім того, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ потерпають від вогневого контролю ЗСУ.

Нагадаємо, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.