Скільки окупантів перебувають у Херсоні: дані ОВА

«У нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тис. озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що зараз в окупованому місті перебувають понад 20 тис. озброєних російських військових. Про це вона сказала у коментарі для «Радіо Свобода».

«На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тис. озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми», – стверджує Лугова.

Вона також повідомила, що місцеві жителі спостерігають активну евакуацію як військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

«Наразі колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють із правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди», – розповіла Лугова.

Нагадаємо, офіцер Руху Опору «Вільна Україна» Нестор Воля зауважив, що ЗСУ на півдні методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника. За його словами, коли на Херсонщині росіяни заглушили зв’язок, у цей момент відбувалися ворожі рухи з Кримського напрямку та навпаки.

Крім того, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.