Винищувачі для України. Резніков відреагував на Байденове «ні»

Усі види військової допомоги, яку Україна одержала від західних партнерів, на першому етапі пройшли через відмову. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на прохання прокоментувати негативну відповідь президента США Джо Байдена щодо постачання літаків, під час спільної пресконференції з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

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«Усі види допомоги проходили спочатку через етап «ні». Це означає, що «ні» лише на сьогодення. Друга стадія – «обговоримо та вивчимо технічні можливості». Третя стадія – «готуймо ваші екіпажі». І четверта стадія – «беріть», – сказав Резніков.

Глава оборонного відомства нагадав історію здобуття Україною інших видів озброєнь.

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«Так було з Himars, так було зі 155-м калібром артилерії, ще раз повторю – з тими ж Bradley. Згадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було «ні». А тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю у наступну літакову коаліцію. Але завжди спочатку має бути лідер», – додав міністр.

Нагадаємо, напередодні український та європейський інформаційний простір сколихнула новина про нібито відмову президента Сполучених Штатів Джо Байдена надавати України винищувачі F-16. Цю новину розповсюдили не лише вітчизняні, а й, приміром, британські ЗМІ. «США виключили відправку в Україну винищувачів F-16, заявив Джо Байден», – з поміткою «Термінові новини» написали Sky news.

Здивування викликав той факт, що до цього имало джерел повідомляло про практичну готовність Вашингтону до прийняття позитивного рішення.

Згодом президент Литви Гітанас Науседа закликав партнерів перетнути «червоні лінії».