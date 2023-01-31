Дасть чи ні: що сказав Байден про F-16 для України

Соцмережами ширяться різні трактування заяви президента США

Минулої ночі український та європейський інформаційний простір сколихнула новина про нібито відмову президента Сполучених Штатів Джо Байдена надавати України винищувачі F-16. Цю новину розповсюдили не лише вітчизняні, а й, приміром, британські ЗМІ. «США виключили відправку в Україну винищувачів F-16, заявив Джо Байден», – з поміткою «Термінові новини» написали Sky news.

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Здивування викликав той факт, що напередодні чимало джерел повідомляло про практичну готовність Вашингтону до прийняття позитивного рішення. Зокрема, про це говорили високопосадовці міністерства оборони США, на яких посилався Politico.

В усіх джерелах відмова президента США від поставки F-16 в Україну містить лише одну фразу Джо Байдена. Точніше, одне слово. Це «Ні» на питання журналістки Юлі Ярмоленко з «Голосу Америки». Український медійник Андрій Цаплієнко обнародував відео про те, як було поставлене це питання. Він припускає, що президент США банально не почув питання.

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На ранок (за Київським часом) вже є реакція Білого дому на заяву Джо Байдена. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив: «Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена найближчими тижнями і місяцями. Ці засоби українцям будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні».