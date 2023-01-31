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Дасть чи ні: що сказав Байден про F-16 для України

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Дасть чи ні: що сказав Байден про F-16 для України
фото з відкритих джерел

Соцмережами ширяться різні трактування заяви президента США

Минулої ночі український та європейський інформаційний простір сколихнула новина про нібито відмову президента Сполучених Штатів Джо Байдена надавати України винищувачі F-16. Цю новину розповсюдили не лише вітчизняні, а й, приміром, британські ЗМІ. «США виключили відправку в Україну винищувачів F-16, заявив Джо Байден», – з поміткою «Термінові новини» написали Sky news.

Здивування викликав той факт, що напередодні чимало джерел повідомляло про практичну готовність Вашингтону до прийняття позитивного рішення. Зокрема, про це говорили високопосадовці міністерства оборони США, на яких посилався Politico.

В усіх джерелах відмова президента США від поставки  F-16 в Україну містить лише одну фразу Джо Байдена. Точніше, одне слово. Це «Ні» на питання журналістки Юлі Ярмоленко з  «Голосу Америки». Український медійник Андрій Цаплієнко обнародував відео про те, як було поставлене це питання. Він припускає, що  президент США банально не почув питання.


На ранок (за Київським часом) вже є реакція Білого дому на заяву Джо Байдена. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив: «Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена найближчими тижнями і місяцями. Ці засоби українцям будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні».

Теги: Джозеф Байден винищувач

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