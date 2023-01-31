Винищувачі для України: президент Литви закликав партнерів перетнути «червоні лінії»

Президент Литви підкреслив, що винищувачі та ракети великої дальності також є важливою військовою допомогою для України

Гітанас Науседа: «Надзвичайно важливо, щоб ми не зволікали, щоб не було затримки»

Міжнародні партнери мають наважитися і перетнути так звані «червоні лінії», відправити Україні винищувачі та ракети великої дальності для протистояння агресії РФ. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише Delfi.

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«Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводимо не ми, західні країни, демократичні держави, а терористична держава Росія, використовуючи страх і погрози», – сказав Науседа.

При цьому він підкреслив, що ці «червоні лінії», вже неодноразово перетиналися. Для прикладу президент Литви згадав, що колись статус кандидата в Євросоюз для України теж був табу.

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«Навіть коли почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та подібне спорядження, але ні в якому разі не зброю. Але «червона лінія» давно пройдена. Цей рубікон пройдено таким чином, що я дуже сподіваюся, що ця «червона лінія» – якщо вона дійсно є, я думаю, що вона існує лише в наших головах – також буде пройдена», – додав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що винищувачі та ракети великої дальності також є важливою військовою допомогою для України. «Тому що винищувачі, ракети великої дальності є необхідною військовою допомогою, і в цей момент, коли війна перебуває на такій вирішальній фазі, де має статися переломний момент, надзвичайно важливо, щоб ми не зволікали, щоб не було затримки. Тому я відповідаю на ваше запитання: ці «червоні лінії» треба переходити», – сказав він.

Нагадаємо, Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ. Зауважимо, що ексглава Пентагону закликав США негайно надати Україні винищувачі.

Крім того, Варшава погоджується передати ці винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

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Нагадаємо, президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо: Макрон відповів на питання про винищувачі для України.