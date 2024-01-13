Виробник декомунізував популярну марку пива

В «Уманьпиві» нову назву «Віденське» запатентували

Уманський пивзавод перейменував пиво «Жигулівське» у «Віденське». Це пов’язане з відмовою від російсько-радянського минулого, повідомляє «Суспільне». Пивзавод припинив виробництво пива зі старою назвою з кінця жовтня 2023 року, розповіла маркетолог пивоварні «Уманьпиво» Марія Кисіль.

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Натомість підприємство представить той самий продукт, за тим самим рецептом та смаком під новою назвою «Віденське».

«Існує думка, що це автентична назва цього пива, рецепт якого належить австрійському пивовару Альфреду фон Вакано. Тому і вирішили назвати саме так», – пояснила маркетолог.

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Зі слів Марії Кисіль, ідея змінити назву «Жигулівське» в керівництва була вже давно, проте через низку технічних нюансів це зробили лише зараз. Останній розлив пива «Жигулівське» був ще на початку жовтня, проте сама процедура вилучення продукту з асортименту займає певний час, тому в магазинах ще можна побачити пиво зі старою назвою.

«Враховуючи, що терміни придатності пляшкового пива сягають 120 днів, споживачі можуть ще зустрічати його («Жигулівське», – ред.) на полицях», – пояснила Марія Кисіль.

В «Уманьпиві» нову назву «Віденське» запатентували, проте поки чекали на офіційні документи випустили його лімітованою партією з рекламною кампанією «Життя триває».

«Оскільки ідея з мотиваційною назвою «Життя триває» сподобалась нашим споживачам ми вирішили на різних партіях друкувати цитати».

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На повну потужність пивзавод запрацює в лютому. Саме тоді планують розпочати випуск пива «Віденське».

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