Комунальники у центрі столиці декомунізували радянський обеліск «Місто-герой Київ» (фото)

Під час виконання робіт були прибрані зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційна дошка російською мовою

Сьогодні, 15 вересня, у Києві комунальники демонтували радянську символіку та прибрали анотаційну дошку російською мовою з обеліска «Місто-герой Київ» на колишній площі Перемоги (нині Галицька площа). Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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За її словами, працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліска на Галицькій площі.

У Департаменті зазначають, що під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис «1941» на «1939» – рік, коли почалася Друга світова війна.

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Раніше повідомлялося, що у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

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