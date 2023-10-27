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Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна
На території гімназії №153 було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна
фото: Олег Слабоспицький/Facebook

Загалом 69 об'єктів мають бути остаточно усунені з публічного простору столиці згідно з липневим рішенням Київради

У столиці комунальники демонтувати пам’ятник більшовицькому діячу Михайлу Кирпоносу, а також погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомив громадський активіст Олег Слабоспицький у Facebook

«Десятки робочих груп, акцій, обмальовувань були не дарма. Символічно, що об'єкт знаходився на вул. Кирпоноса, яка з грудня 2022 р. носить ім'я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва. Покажчики на жаль досі не замінені, але ми це виправимо», – написав Слабоспицький.

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Михайло Кирпонос – більшовицький діяч та радянський воєначальник, який воював проти армії УНР. Він є одним із організаторів більшовицьких диверсійних загонів на Чернігівщині, а також брав участь у війні СРСР проти Фінляндії в якості командира дивізії.

Крім того, на території гімназії №153 було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

За словами активіста, це одні з 69 об'єктів, які мають бути остаточно усунені з публічного простору згідно з липневим рішенням Київради.

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Нагадаємо, раніше комунальники у центрі столиці декомунізували радянський обеліск «Місто-герой Київ».

Теги: Київ декомунізація місто пам'ятник пам’ятник

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