Столиця демонтувала пам’ятник більшовику Кирпоносу і погруддя Пушкіна

Михайло Кирпонос – більшовицький діяч та радянський воєначальник, який воював проти армії УНР. Він є одним із організаторів більшовицьких диверсійних загонів на Чернігівщині, а також брав участь у війні СРСР проти Фінляндії в якості командира дивізії.

Крім того, на території гімназії №153 було демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна.