Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари
Провідна турецька компанія-виробник пива вирішила інвестувати у російський ринок
фото: ілюстративне

Бізнес Carlsberg Group у Росії може перейти турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes AB InBev Efes

Данська пивоварна корпорація Carlsberg Group знайшла покупця на компанію «Балтика» в Росії. Про це компанія повідомляє у пресрелізі на своєму сайті.

Відповідну угоду компанія підписала 23 червня, тепер її мають схвалити регулюючі органи у Росії. У зв'язку з цим Carlsberg Group не може назвати терміни остаточного завершення продажу активів у країні. Крім того, транзакція залежить від кількох звичайних умов, включаючи схвалення регуляторних органів і виконання певних умов у низці юрисдикцій. Покупця компанія також не розкриває.

«Підписання угоди про продаж російського бізнесу є дуже важливою віхою в дуже складному процесі поділу та продажу. Хоча це був великий процес, для нас було важливо знайти найкраще можливе рішення для всіх зацікавлених сторін, включаючи понад 8000 наших співробітників у Росії. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на отримання необхідних дозволів регуляторних органів», – сказав генеральний директор Кеес т'Харт.

Група компаній зазначає, що відокремити бізнес у Росії від роботи групи було важко. Процес включав близько 150 робочих потоків з бізнес-функцій та інвестиції в обладнання для пивоварень та ІТ-інфраструктуру на ринках за межами Росії у розмірі понад 150 мільйонів датських крон.

Продаж «Балтики» концерн анонсував 28 березня 2022 року. Тоді ж виробник зупинив інвестиції в Росію, припинив виробництво, продаж та рекламу бренду. Наприкінці квітня з'явилася інформація, що можливим покупцем пивоварної компанії «Балтика» ймовірно буде підконтрольний турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes AB InBev Efes.

Пивоварна компанія AB InBev Efes була утворена 31 березня 2018 завдяки злиттю бізнесів AB InBev і Anadolu Efes на території Росії та України. AB InBev Efes має в своєму розпорядженні 11 пивоварних заводів у Росії та трьома – в Україні.

Нагадаємо, московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське.Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.

Читайте також: Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо
Теги: росія інвестиції бізнес пиво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Резніков
Звернення Резнікова до башкирів. Місцеве начальство неслабо перелякалося
26 травня, 14:57
Російські найманці вбивають по всьому світу
Мода на приватні військові компанії. Що відбувається у Росії
31 травня, 16:14
Червоний Хрест нічого не робить
Юрій Горбунов закликав закрити Червоний Хрест
8 червня, 19:39
Депутат РФ навів «Вікіпедію», яка, за його словами, стала «інформаційною зброєю» в руках Заходу
РФ хоче заблокувати росіянам доступ до всіх небажаних сайтів
29 травня, 11:03
Артисти планують платити по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard
«Роблять усе, що можуть». Басков і Лепс лякають фейками про Leopard
15 червня, 14:26
Російська нафта просочується на європейські ринки у вигляді суміші
Повне нафтове ембарго. Ексміністр економіки Оржель пояснив, чому цього не буде
4 червня, 12:00
Китай купує російську дешеву нафту, а інші країни не можуть цьому завадити, бо бояться зіпсувати стосунки з Сі
Як перекрити потік російської нафти до Індії та Китаю. Ексміністр економіки Оржель дав відповідь
4 червня, 20:00
Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями» (фото)
15 червня, 09:17
Туристи з Китаю зможуть приїздити до країни-агресора
Китай та Росія запустять безвізовий туристичний режим
Вчора, 18:48

Економіка

Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари
Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари
Афери з українським зерном. У Польщі правоохоронці обшукують офіси компаній-імпортерів
Афери з українським зерном. У Польщі правоохоронці обшукують офіси компаній-імпортерів
Завод безпілотників Baykar в Україні: з'явились нові подробиці будівництва
Завод безпілотників Baykar в Україні: з'явились нові подробиці будівництва
Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній
Румунія може передати Україні частину надприбутків енергокомпаній
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму
Турецька ліра досягла свого історичного мінімуму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
35K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
29K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
9522
У Хмельницькому прогриміли вибухи
9284
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту