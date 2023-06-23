Завод Carlsberg у Росії можуть купити турецькі пивовари

Бізнес Carlsberg Group у Росії може перейти турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes AB InBev Efes

Данська пивоварна корпорація Carlsberg Group знайшла покупця на компанію «Балтика» в Росії. Про це компанія повідомляє у пресрелізі на своєму сайті.

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Відповідну угоду компанія підписала 23 червня, тепер її мають схвалити регулюючі органи у Росії. У зв'язку з цим Carlsberg Group не може назвати терміни остаточного завершення продажу активів у країні. Крім того, транзакція залежить від кількох звичайних умов, включаючи схвалення регуляторних органів і виконання певних умов у низці юрисдикцій. Покупця компанія також не розкриває.

«Підписання угоди про продаж російського бізнесу є дуже важливою віхою в дуже складному процесі поділу та продажу. Хоча це був великий процес, для нас було важливо знайти найкраще можливе рішення для всіх зацікавлених сторін, включаючи понад 8000 наших співробітників у Росії. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на отримання необхідних дозволів регуляторних органів», – сказав генеральний директор Кеес т'Харт.

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Група компаній зазначає, що відокремити бізнес у Росії від роботи групи було важко. Процес включав близько 150 робочих потоків з бізнес-функцій та інвестиції в обладнання для пивоварень та ІТ-інфраструктуру на ринках за межами Росії у розмірі понад 150 мільйонів датських крон.

Продаж «Балтики» концерн анонсував 28 березня 2022 року. Тоді ж виробник зупинив інвестиції в Росію, припинив виробництво, продаж та рекламу бренду. Наприкінці квітня з'явилася інформація, що можливим покупцем пивоварної компанії «Балтика» ймовірно буде підконтрольний турецькій пивоварній компанії Anadolu Efes AB InBev Efes.

Пивоварна компанія AB InBev Efes була утворена 31 березня 2018 завдяки злиттю бізнесів AB InBev і Anadolu Efes на території Росії та України. AB InBev Efes має в своєму розпорядженні 11 пивоварних заводів у Росії та трьома – в Україні.

Нагадаємо, московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське.Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції. Бельгія, Нідерланди, Чехія, Велика Британія, США та інші країнили припинили експорт хмільного напою до країни-агресорки. Тож РФ була вимушена перейти на азіатську продукцію – тепер росіяни питимуть китайське пиво Tsingtao.