Зоопарк імені Кернеса. Харків’яни засипали мерію петиціями про увічнення пам’яті мера

Наразі ідею про зоопарк імені Кернеса вже підтримало 49 харків’ян

На сайті Харківської міськради зареєстровано вже 12 петицій з пропозиціями, як увічнити ім'я мера Геннадія Кернеса в місті.

Всі звернення зареєстровані в один день - 21 грудня.

Зокрема, їх автори пропонують:

присвоїти ім'я Кернеса аеропорту;

назвати на честь Кернеса зоопарк;

перейменувати парк Горького в парк імені Кернеса;

перейменувати на честь Кернеса проспект Науки, Московський проспект, проспект Григоренка або якусь із головних вулиць Харкова;

перейменувати станцію метро «Держпром» в пам'ять про Кернеса;

встановити Геннадію Кернесу пам'ятник в центрі Харкова.

Зокрема ідею про зоопарк імені Кернеса вже підтримало 49 харків’ян. Для того щоб звернення розглянула мерія Харкова, воно повинно зібрати п'ять тисяч підписів. До завершення збору підписів залишилося 89 днів.

А текст від авторки петиції Олени Денисюк звучить так: «Аби увічнити пам'ять Генадія Адольфовича Кернеса, тричі обраного мером Харкова, який завдяки своїй професійній та суспільній діяльності вніс вагомий вклад у розвиток Харкова, який отримав відзнаки та нагороди центральних і місцевих органів влади, подяки релігійних, ветеранських та інших громадських об'єднань, назвати Харківский міський зоопарк на честь Генадія Адольфовича Кернеса».

Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Церемонію прощання з Кернесом охоронятимуть близько пів тисячі правоохоронців. Напередодні ввечері до Харкова прибув літак з тілом Кернеса.

На Другому міському кладовищі, де поховані відомі харків'яни, підготували місце для поховання Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.