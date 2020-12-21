Мерія Харкова пропонує назвати на честь Кернеса ще й станцію метро

Влада Харкова думає над тим, як увіковічнити пам'ять мера

Секретар міської ради Харкова Ігор Терехов, який наразі виконує обов’язки очільника міста, запропонував назвати станцію міського метрополітену на честь померлого мера Геннадія Кернеса.

Про це він заявив під час брифінгу, цитує «Суспільне».

«Ми зараз обговорюємо — я виступив з ініціативою, щоб одній зі станцій метро присвоїти ім’я Геннадія Адольфовича. Ми разом з ним будували тридцяту станцію метро... Ми майже шість років поклали на те, щоб здобути кредитні ресурси на будівництво нових станцій метрополітену. Я вважаю, що за те стільки, скільки він дійсно зробив для розвитку метро у Харкові, ми зобов’язані увічнити його пам’ять і у назві однієї станції», - сказав Терехов.

Терехов упевнений, що така станція з'явиться: не важливо, чи буде це нова станція, чи перейменують якусь з вже побудованих.

До цього він пропонував створити памʼятник Кернесу, назвати на його честь вулицю та надати йому статус почесного харківʼянина.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

У Харківському аеропорту борт з тілом Геннадія Кернеса чекають ввечері. Літак з Німеччини прибуде сьогодні, 21 грудня, о 19 годині. Церемонія прощання відбудеться 23 грудня. Церемонія розпочнеться о 09.00 і триватиме чотири години. О 7 ранку в Благовіщенському соборі запланована церемонія відспівування Геннадія Кернеса, яка триватиме 40 хвилин.

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