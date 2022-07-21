Війська Білорусі проводять ротації поблизу українського кордону

Збільшення кількості військ не спостерігається

На території прикордонних регіонів Білорусі відбувається ротація військових. Проте збільшення кількості військових підрозділів на кордоні з Україною не спостерігають. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ті підрозділи, які вони тримають поряд з кордоном, не є ударним угрупованням, яке могло б здійснити вторгнення на територію нашої країни. Останнім часом ми не бачимо збільшення кількості цих підрозділів, в тому числі щодо особового складу. Також ми не фіксуємо змін в їхніх діях: вони прибувають до кордону, відбувається їхня ротація», – зазначив Демченко.

Проте в Держприкордонслужбі не виключають можливості долучення підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь до війни Росії проти України і спроби здійснити вторгнення не виключають. Україна готова до цього.

«Тому ми готові до цього. Як лінія кордону, так і прикордонні території укріплені усіма необхідними інженерними засобами, щоб зустріти і дати гідну відсіч тим, хто спробує вторгнутися на територію нашої країни», – додав речник.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.