Чи буде зараз наступ із Білорусі: відповідь розвідки

«Загроза у цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії», – зазначив представник розвідки.

Українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу.

Скібіцький запевнив, що українські військові відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. Поки що не фіксується створення ворожих наступальних груп. На білоруських аеродромах залишається частина російської військової техніки, зокрема авіації. Тому є загроза ударів по території України.

Раніше повідомлялося, що на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.