Білорусь активно переміщує військову техніку (карта)

П'ять КамАЗів із польовими кухнями рухалися у бік Мозиря

В Єльську Гомельської області Білорусі розпочалися чергові військові навчання. Війська активно переміщувати військову техніку до кордону з Україною. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Моніторинг військової активності на території Білорусі з 00:00 до 23:59 12 липня:

11 липня Калінковичі о 20:00, помічено п'ять КамАЗів із польовими кухнями, які рухалися у бік Мозиря;

08:00 трасою М5 у бік Мар'їної гірки з боку Мінська рухався тентовий МАЗ ЗС РБ. 18:00 трасою М4 до Мінська під'їжджав Урал РБ;

09:00 трасою М6 біля Ракова у бік Гродно рухалися два КамАЗи з радіолокаторами, Кунг супроводу РБ;

10:20 Трасою М1 з боку Мінська у бік Бреста рухався тентовий МАЗ РБ;

12:00 – 19:00 Єльськ, знову чути навчання недалеко від с. Забозьє.

Раніше повідомлялося, що у підрозділах збройних сил республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Нагадаємо, 12 липня в Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.