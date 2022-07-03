«Давно визначив». Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України

Білоруський диктатор розповів про «фактично єдину армію» з Росією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Союзній державі створено єдину армію і що він «давно визначив» участь Білорусі у війні Росії проти України. Про це Лукашенко сказав під час виступу з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначають 3 липня.

«Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що, не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи. І що, вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у «спецоперації» визначена мною давно», – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що у перший день нападу Росії на Україну він нібито сказав, що білоруси «нікому не дозволять стріляти в спину російській людині».

За словами Лукашенка, білоруси «зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ».

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі завдати удару по військових об'єктах у країні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.