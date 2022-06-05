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    Новини

    Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого

    Росіяни випустили проти України вже понад 2500 ракет - Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого
    Росіяни випустили проти України вже понад 2500 ракет
    фото з відкритих джерел

    Росія запустила проти України вже понад 2500 ракет

    Станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні.

    Президент зазначив, що російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину.

    «Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли», – йдеться у заяві.

    На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, сягнула 2503.

    За його словами, наші герої роблять все і тримають позиції, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Тому Зеленський подякував кожному нашому захиснику та захисниці. Адже вони наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої.

    Нагадаємо, терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що окупанти відступають з Сєвєродонецька через контрнаступ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент назвав кількість російських ракет, випущених по Україні з 24 лютого