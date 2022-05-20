«Думал, наши фигачат по Украине, а получилось что сюда». Росіянин розказав, хто його підстрелив

Росіянам вже не так весело спостерігати за війною

Поранений з лікарняного ліжка розповів журналістам, хто обстрілює Білгородську область

Росіяни, що живуть недалеко від кордону з Україною, завдяки Путіну і його так званій спецоперації відчувають себе в небезпеці. Один з мешканців області потрапив під обстріл і отримав поранення. Тепер він перебуває у лікарні, куди до нього прийшли журналісти.

Росіянин розказав їм, що насправді відбувається у прикордонній області. «Думав, що наші фігачать по Україні, а виявилося що сюди...», – розповів поранений, якому дивом вдалося вижити.

При чому з його слів випливає, що обстрілювати російську територію може сама ж російська армія.

Нагадаємо, раніше Росія визнала, що біля Бєлгорода горіли військові склади.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

11 травня було обстріляне прикордонне село Солохи, під час обстрілу, як повідомив губернатор регіону, загинула одна людина.