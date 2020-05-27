Військові вперше показали, як з гаубиці доставляють листівки на окупований Донбас (відео)



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В листівках потенційним читачам по той бік лінії фронту пояснюють сумні наслідки російської паспортизації Скріншот з відео

Після вистрілу контейнер з листівками не долітає до землі, а розкривається в повітрі і листівки розпорошуються

Українські військові вперше з 2014 року показали, як за допомогою спеціальних снарядів доставляють листівки на окуповані території Донбасу.

Як йдеться у сюжеті ТСН, зокрема, стовбур української гаубиці направили у бік окупованій Горлівки. Навідник чекав команду командира розрахунку. За хвилину потужний пороховий заряд відправив через лінію фронту незвичні снаряди особливого призначення – червоні предмети, схожі на артилерійський снаряд калібру 122 міліметри.

Насправді це агітаційний контейнер, в який входить до восьми сотень листівок. Листівки загортаються в спеціальну матерію, щоб зберегти їх під час вибуху снаряда.

Три снаряди - це близько двох тисяч листівок. Кожна пояснює потенційним читачам по той бік лінії фронту сумні наслідки російської паспортизації.

«Ці агітки розраховані на жителів непідконтрольних територій. Ми намагаємося їм донести їх майбутнє при... співпраці з країною-агресором, Російською Федерацією, яке майбутнє чекає їх потомство», – розповів командир батальйону «Донбас-Україна» В'ячеслав Власенко.

До землі контейнер з листівками не долітає. «Він розкривається в повітрі, на заданій висоті, і листівки розпорошуються», – пояснив боєць батальйону «Донбас-Україна» Іван.

Червоні контейнери – не бойові снаряди. Тому, як переконують артилеристи, – жодного порушення Мінських угод. На цей раз листівками засіяло поля під Горлівкою. Навряд чи окупаційні спецслужби в змозі зібрати весь агітаційний «урожай». Тому є шанс, що хтось із горлівчан прочитає кілька рядків змістовного тексту. І замислиться над своїм майбутнім, резюмується у сюжеті.