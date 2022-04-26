Військові знищили ворожий склад на Херсонщині: десятки «200-х» рашистів

Рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки

Окупанти зазнали значних втрат на півдні України

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 квітня.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Як повідомляє Оперативне командування «Південь», «рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки, серед яких два танки, три броньовані машини, шість одиниць інженерної техніки, два – автомобільної». Втрати живої сили склали 48 осіб.

Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще два «Орлани-10» та «Елерон» знищено при спробі розвідати наші позиції.

Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.