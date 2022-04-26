Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю

Очевидці повідомляють уже як мінімум про три вибухи

Російські загарбники зранку 26 квітня ракетами обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

«Вранці, в 6:50, зафіксовані «прильоти». Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють уже як мінімум про три вибухи.

Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.

Нагадаємо, у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

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