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    Події в Україні

    Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю

    Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю
    фото з відкритих джерел

    Очевидці повідомляють уже як мінімум про три вибухи

    Російські загарбники зранку 26 квітня ракетами обстріляли Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

    «Вранці, в 6:50, зафіксовані «прильоти». Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

    Очевидці повідомляють уже як мінімум про три вибухи.

    Триває 62-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Бої тривають на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках.

    Нагадаємо, у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю