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    Події в Україні

    Рашисти на Харківщині вбили професора та альпініста

    Під час обстрілу Дергачів загинув науковець Леонід Гамбаров - Рашисти на Харківщині вбили професора та альпініста

    Під час обстрілу Дергачів загинув науковець Леонід Гамбаров

    фото з відкритих джерел

    Окупанти знищують цвіт української нації

    Вранці 25 квітня під час обстрілу Дергачів російськими військовими загинув науковець та альпініст Леонід Гамбаров. Про втрату повідомив президент Федерації альпінізму та скелелазіння Харківської області Геннадій Копейка.

    «До останніх днів, попри воєнний стан, він виконував свої службові обов'язки, читав онлайн-лекції. Подробиці того, що сталося, з'ясовуються», – написав Копейка.

    За його словами, загиблий був майстром спорту з альпінізму та доктором технічних наук, професором інституту інформатики та управління Національної академії наук України.

    Леонід Гамбаров здійснив понад 100 сходжень, а також брав участь в операціях з порятунку в горах, був інструктором та суддею під час змагань, написав Копейка.

    Нагадаємо, 25 квітня окупанти безупинно обстрілювали Харківщину.

    Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у Дергачах та сусідніх селах загинули троє мирних мешканців, одна людина поранена.

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    Теги: росія окупанти війна воєнний стан Харківщина Україна президент окупація скелелазіння #stoprussia
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    Рашисти на Харківщині вбили професора та альпініста