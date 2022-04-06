«Військових – на військових, цивільних – на цивільних: Росія висунула умову для обміну полоненими

Ірина Верещук закликала долучитися до звільнення українських заручників представників міжнародних правових організацій.

Росія висуває Україні умову щодо обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук під час телемарафону.

Вона нагадала, що наразі в Україні перебувають близько 600 російських полонених, яких намагаються обміняти на українців.

«Ми безперервно ведемо перемовини про їх обмін на наших захисників. Складаємо списки, залучаємо до процесу Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Але існує й окрема проблема. В заручниках у росіян перебувають не лише військові, а багато цивільних українців: мери міст, журналісти, волонтери, священнослужителі, звичайні працівники, які ніколи не брали до рук зброю», – сказала Верещук.

Вона зазначила, що Україні немає на кого їх міняти. Бо Росія ставить умову: військових – на військових, цивільних – на цивільних.

«У переговірників з російської сторони я постійно запитую: нам теж захоплювати росіян по всьому світу, щоб виставляти як обмінний фонд? Але ми не терористи і не пірати, тож так не діятимемо», - розповіла Верещук.

Вона звернулася до світу та правозахисних організацій із закликом допомогти звільнити українських мирних жителів з російського полону.

«Росія ратифікувала норми міжнародного гуманітарного права, а тепер його не дотримується. Обмін військових на цивільних заборонений Женевською конвенцією. Тому я звертаюся до міжнародної спільноти та правозахисних організацій з вимогою разом домагатися від окупантів звільнення українських цивільних людей! Це єдиний вихід в цій ситуації», – підсумувала віцепрем’єр-міністр.

Нагадаємо, 1 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

Це вже не перший великий обмін полоненими. 24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

Денісова вже повідомляла, що Росія негуманно поводиться з українськими військовополоненими, чим грубо порушує відповідну Женевську конвенцію.

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